CEO Marotta weet waar de toekomst van Radja Nainggolan ligt: “Hij keert eerst terug naar Inter”

Radja Nainggolan (32) zal niet langer door Inter uitgeleend worden aan Cagliari. De middenvelder lijkt terug te keren naar de Nerazzuri als we CEO Beppe Marotta mogen geloven. Pas bij een terugkeer naar Milaan kan over zijn toekomst gesproken worden.

Er staat nog niks op papier, maar net als Dries Mertens weet nu ook die andere gegeerde Belg in Italië waar hij aan toe is volgend jaar. Cagliari wil de gewezen Rode Duivel graag houden, maar zijn stevige salaris - zo’n vier miljoen euro- vormt een struikelblok voor een verlengd verblijf in Sardinië. “Als Radja wil blijven, kunnen we het proberen. Maar zoals het er nu voorstaat is de kans klein dat Radja komend seizoen nog steeds bij Cagliari zal spelen”, zei voorzitter Giulini daar eerder over.

Ze voelden de bui dus al hangen, want nu spreekt de CEO van Inter zich dus uit over de terugkeer van de huurling. “Nainggolan keert terug na zijn uitleenbeurt”, zegt CEO Beppe Marotta vandaag in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport .

De ploeg van Romelu Lukaku wil de Antwerpenaar wel liever niet terugnemen. Hij past niet meteen in de sportieve plannen van coach Antonio Conte. “We hebben vorig jaar onze sportieve plannen uitgedacht. Vandaag gaan we die ook respecteren.”

AS Roma

Inter zou de middenvelder dus het liefst willen verkopen. “We willen zijn waarde niet devalueren”, zegt de Marotta. “Hij is enkel te koop aan de juiste prijs. Er is nog tijd genoeg om een beslissing te nemen.”

In een live gesprek op Instagram tijdens de coronapauze heeft Nainggolan alvast zelf eens getipt waar zijn voorkeur naar uit gaat. “Als de omstandigheden goed zitten, dan wil ik terug naar AS Roma,” gaf hij toe. “Ik heb er mooie momenten gekend. Het leven daar voelde heel natuurlijk aan.”

In de zomer van 2018 betaalde Inter nog 38 miljoen euro voor onze landgenoot aan AS Roma.