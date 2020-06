Duitse politie heeft “bewijs” dat Maddie McCann dood is en wil ex-vriendin hoofdverdachte ondervragen

De Duitse politie zegt zeker te zijn dat Maddie McCann dood is maar ze wil niet communiceren welke bewijzen ze daarvan heeft. Het meest cruciale bewijs, haar lichaam, ontbreekt wel. Ze zijn daarom op zoek naar Christian Brückner’s ex-vriendin, die hij bont en blauw sloeg toen ze zijn verzameling kinderporno vond.

De Duitse politie roept op om alles over Christian Brückner, de hoofdverdachte bekend te maken. Ze wil elke locatie waar de man ooit woonde of verbleef natrekken om te zien of ze Maddie daar kunnen vinden.

“Zelfs zonder haar lichaam kan ik zeggen dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat ze dood is. Niets wijst in de richting dat ze nog moest leven”, zegt openbaar aanklager Hans Christian Wolters. Toch denkt de openbare aanklager niet dat er voldoende bewijs is om Brückner voor een rechtbank te veroordelen.

Wolters roept dan ook iedereen op die informatie heeft om die te delen. Hij gelooft namelijk niet dat Maddie het enige slachtoffer is. “Er zijn vermoedelijk nog Britten die aangerand of verkracht werden door Brückner en die dat toen niet gerapporteerd hebben. We zijn dus op zoek naar Britten die tussen 1995 en 2007 in de Algarve verbleven.”

Volgens de krant Daily Mirror zou de Duitser zijn toenmalig zeventien jaar oude vriendin bont en blauw hebben geslagen toen zij beelden van kindermisbruik op zijn computer had ontdekt. Zij zou nog steeds schrik hebben van de man niettegenstaande hij in een zwaar beveiligde Duitse gevangenis zit.

Luidens de Daily Mail zou Interpol een “Red Notice” rondom de vrouw hebben uitgevaardigd opdat Britse en Duitse speurders haar kunnen verhoren omtrent Christian B. Zij zou vitale informatie kunnen hebben rond de verdwijning van Madeleine McCann.

Volgens de Mirror zou een in Portugal wonende Britse vrouw, die in zowat 2004 een vriendin van de Duitser was, in de recente dagen opnieuw met de politie hebben gesproken. Dat zou vorig jaar ook al zijn gebeurd.

