Brusselse burgemeester gaat “sereen” langs bij premier Wilmès

Brussel - De Brusselse burgemeester Philippe Close is dinsdag aangekomen aan de Wetstraat 16, waar hij door premier Sophie Wilmès werd uitgenodigd na de betoging van afgelopen weekend in de hoofdstad. Hij werd vergezeld door de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, Michel Goovaerts.

De betoging ter nagedachtenis van George Floyd deed vragen rijzen. Zo waren er wel heel veel mensen samengetroept, en dat in coronatijden. Bovendien kwam het nadien tot stevige rellen en werden winkels geplunderd. Daarbij werd geopperd dat de burgemeester de opdracht zou hebben gegeven niet of te laat op te treden, wat elders werd ontkend.

Wordt de burgemeester nu op de vingers getikt? “De instellingen moeten gerespecteerd worden, dat is wat de bevolking van ons verwacht”, reageerde Close. Hij benadrukte dat hij sereen naar de ontmoeting met de eerste minister trekt. Even later kwam ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan het kabinet van de premier aan.

