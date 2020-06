Nieuwe Tesla’s voor directie schieten stakers Decathlon in verkeerde keelgat

Willebroek -

De staking bij sportwinkelketen Decathlon ging ook dinsdag voort. De laad- en loszone in het distributiecentrum in Willebroek blijven geblokkeerd. “Vooral het eenzijdig intrekken van de prestatiepremie van 5 procent zit de werknemers hoog, zeker nu we vernomen hebben dat de directie zichzelf nieuwe Tesla-wagens heeft aangekocht”, zo zegt Erika Lambert van ACV Puls.