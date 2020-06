Spaanse noodtoestand brengt shirtsponsors in La Liga in de problemen

Minstens acht ploegen uit de Spaanse Primera Division zullen hun shirtsponsors moeten afdekken tijdens de eerste drie matchen van de herstart. Spanje bevindt zich officieel nog tot 21 juni in noodtoestand en in die periode is reclame voor gokken slechts toegelaten tussen 1 en 5u in de nacht.

Leganes, Valencia, Sevilla, Osasuna, Levante, Alaves, Granada en Real Mallorca hebben allemaal gokkantoren als hoofdsponsors. Veel andere ploegen hebben logo’s van gokgerelateerde bedrijven elders op hun truitje.

Volgens artikel 37 van het Koninklijk Besluit van de Noodtoestand mag gokreclame enkel tussen 1 en 5u getoond worden. Die noodtoestand werd afgeroepen ten gevolge van de coronacrisis en duurt nog tot 21 juni. Tot dan komen alle clubs drie keer in actie.

Ook TV en stadionreclame

Een probleem, want veel clubs zijn afhankelijk van de inkomsten van die hoofdsponsoren, die niet graag zullen zien gebeuren dat hun clubs opeens met ‘lege’ shirts zullen spelen. Niet enkel de shirtsponsoring komt hiermee in nauwe schoentjes, ook de TV-uitzendingen en de reclameborden in de stadions zijn dik bezaaid met gokreclame. La Liga is op zoek naar een oplossing.