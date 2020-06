Sophie Wilmès: “Dat het ziekenhuispersoneel me de rug toekeerde vond ik niet te hard, ik begreep hen”

Premier Sophie Wilmès laat in Humo dieper in haar kaarten kijken. Ze spreekt er over het premierschap in tijden van corona en ook over een beeld dat zal bijblijven: hoe het ziekenhuispersoneel haar de rug toekeerde.

Dat ze bij een bezoek aan het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel vooral de rug werd toegekeerd zal de premier wel bijblijven maar vond ze zeker niet erg.

“Ik begreep die mensen. Zij hadden wekenlang in de vuurlinie gestaan, gewerkt en gevochten tot ze niet meer konden, met al dat leed, met collega’s die ziek uitvielen, waardoor er soms handen tekort waren… Dan kan ik die reactie wel plaatsen. Die mensen keerden niet Sophie Wilmès de rug toe, maar het beleid en de functie die ik vertegenwoordig”, vertelt ze in Humo. “Dan vond ik het overlijden van dat 12-jarige meisje in Gent veel erger. Dat was veruit het pijnlijkste moment en ik was daar niet goed van.”