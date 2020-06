Brescia laat Mario Balotelli (letterlijk) buiten wachten: “Zeg nu niet dat ik niet wil trainen”

Nu hij toch eens wou trainen, werd hem de toegang tot het trainingscentrum van Brescia ontzegd. Het kan alleen Mario Balotelli (29) overkomen. De spits arriveerde netjes op tijd, maar een begeleider van de club joeg hem weg.

Mario Balotelli kwam vanmorgen om twintig minuten voor negen opdagen in het trainingscentrum Torbole Casaglia van Brescia. Hij bleek echter niet welkom. “Zeg nu dat ik niet wil trainen”, liet hij zich ontvallen aan lokale journalisten.

De club reageerde dat het een verzekeringskwestie betrof. Balotelli stuurde gisterenavond rond 21u30 een attest van de huisarts door dat hij hersteld was van zijn gastro-enteritis (een ontsteking van de maag- en darmen). Omdat het mailtje buiten de werkuren van de administratie van de club toekwam, kon zijn aanvraag niet tijdig verwerkt worden. Als hij zich tijdens de training zou bezeren, was hij dus niet verzekerd.

Het huwelijk tussen Brescia en Balotelli vertoont wel al een tijdje barsten. Voorzitter Massimo Cellino verklaarde al openlijk dat hij het contract van zijn aanvaller eenzijdig wou beëindigen.

Mario #Balotelli si presenta al campo d'allenamento di #Torbole ma non lo lasciano entrare.



"Il certificato medico scade domani", dice il #Brescia. pic.twitter.com/XJ2Y5MTvN8 — Davide Zanelli (@zanellidav) June 9, 2020

Balotelli ondertekende eind vorige zomer een contract tot medio 2022 bij Brescia. Hij kwam toen transfervrij over van Marseille. Daar speelde hij sinds januari vorig jaar nadat de Italiaan zijn contract bij reeksgenoot Nice had beëindigd. In het shirt van de Zuid-Franse club was Balotelli goed voor acht goals in twaalf competitiematchen. In 2,5 seizoenen bij Nice scoorde hij 33 keer in 61 Ligue 1-duels.

Balotelli speelde eerder in de Serie A bij Inter Milaan (tussen 2007 en 2010), waarmee hij drie keer kampioen werd en de Champions League won (in 2010). De excentrieke spits heeft ook een verleden bij Manchester City (kampioen in 2012), AC Milan en Liverpool.

Balotelli telt 36 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin veertien doelpunten. Zijn laatste selectie dateert wel al van 2018 en de Squadra lijkt niet meer op hem te rekenen.