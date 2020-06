Jef Vermassen: “Naima Bouloudo ontkent alle betrokkenheid bij ontvoering in Genk”

Naima Bouloudo ontkent elke betrokkenheid bij de ontvoering van de 13-jarige jongen uit Genk. Dat heeft haar advocaat, strafpleiter Jef Vermassen, dinsdagmorgen in eerste reactie verklaard bij het binnengaan van het Tongerse gerechtsgebouw.

“Zij is gekend in de buurt. Zij is dus niet de onbekende vrouw die het ouderlijke huis is binnengegaan. Ze is een paar keer de diepvries gaan bijvullen omdat haar ouders van Marokko zouden terugkeren. Ze heeft ook de brievenbus gelicht. Ze werkt bovendien in twee shiften en dat kunnen we via het badgesysteem bewijzen”, zei advocaat Vermassen.

“Heel op het einde hebben ze daar met een paar familieleden gekuist. Waarom zou ze bij de ontvoering betrokken zijn, als ze zelf een kind van elf heeft? Ze is een sociaal bewogen vrouw. Ze is daar in het huis geweest, maar heeft daar niks gemerkt. Ze heeft ook niks met radicalisme te maken. We gaan in vertrouwen de vrijlating vragen, desnoods onder voorwaarden. Helpen bij een ontvoering past hoegenaamd niet in haar levenspatroon”, aldus Vermassen.

Advocaat Hans Valkenborg, raadsman van Bouloudo’s schoonbroer Lahoussine El Haski, verliet al heel snel het Tongerse gerechtsgebouw. Hij heeft de raadkamer om een uitstel naar volgende week dinsdag gevraagd.

“Het dossier telt intussen al 2.000 pagina’s. Ik wil toch eerst bekijken welke ernstige aanwijzingen van schuld er zouden zijn. Ik heb nog maar twee vijfde kunnen doornemen. Bovendien zit mijn cliënt in de gevangenis van Brugge en dat bemoeilijkt het overleg met hem. Hij ontkent elke betrokkenheid. De link is natuurlijk snel gelegd, aangezien hij de schoonbroer is”, aldus advocaat Valkenborg. Zijn cliënt heeft een verleden als moslimextremist, maar de raadsman benadrukte dat hij nog een blanco strafblad heeft.

LEES OOK. De koekjesbakker, de broers en de Scheldespringer: wie zijn de bendeleden die de 13-jarige jongen ontvoerden?