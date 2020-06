Hardleers café dat lockdown niet respecteerde, opnieuw betrapt: politie treft klanten aan na sluitingsuur

Gent / Wondelgem - De Gentse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag café Blue & White in Wondelgem stilgelegd. Na het verplichte sluitingsuur waren er nog klanten aanwezig. De zaak kreeg in april al een boete wegens open tijdens lockdown.

Door corona moeten alle cafés om 1 uur ’s nachts sluiten. Maar op de eerste dag van de heropening lapte Blue & White in Wondelgem, een deelgemeente van Gent, die regel al aan zijn laars. Het café was de voorbije nacht nog om 1 uur 45 open. Buren belden de politie, die het café binnenviel en dertien klanten aantrof, waaronder de uitbater. Er werden pv’s opgesteld.

Het is al de tweede keer dat het hardleerse café in de Westergemstraat in coronatijd een boete krijgt. In april moest de politie nog ingrijpen omdat de zaak stiekem open was tijdens de lockdown. Door de strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moest de horeca toen nog dicht blijven.

Elders in Gent verliep de eerste caféavond rustig. De politie kreeg wel verschillende meldingen van verontruste burgers die vonden dat de afstandsregels niet werd gerespecteerd. Dat bleek meestal loos alarm. Enkel in café Sunset aan Ter Platen werd vastgesteld dat klanten te dicht bij elkaar zaten. “Maar de uitbater heeft daar onmiddellijk gevolg aan gegeven”, klinkt het bij de politie. “Er is niet geverbaliseerd.”