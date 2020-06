Union neemt doelman Tibo Herbots over van STVV

Tibo Herbots, een 19-jarige doelman, vervoegt de rangen van Union. De club uit 1B maakte zijn komst dinsdag bekend.

Herbots komt over van STVV waar hij vorig seizoen als invallersdoelman zijn eerste stappen bij de eerste ploeg zette. Ook zijn jeugdjaren bracht hij door op Stayen, voor hij even zijn geluk ging beproeven bij de jeugdteams van OH Leuven en Standard. In 2017 trok hij dan terug naar Sint-Truiden.

Bij Union ondertekende Herbots een contract tot juni 2023 met een optie op een jaar extra.