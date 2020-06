Residentie met 34 serviceflats getroffen door elektriciteitsbrand

Diksmuide - In residentie Sint-Andries op de Vismarkt in het centrum van Diksmuide is dinsdagochtend brand ontstaan. Het gaat om een gebouw waar 34 serviceflats gevestigd zijn.

De brand werd opgemerkt toen er rond 9.30 uur rook werd opgemerkt in een afgesloten technische ruimte. De brandweer werd opgeroepen om de deur te openen en te kijken wat het probleem was. Er werd een technisch defect opgemerkt in de elektriciteitscabine wat leidde tot een kortsluiting. “De brand was snel onder controle en ook de rookontwikkeling was snel verdreven”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek.

“Er vielen geen gewonden en het was ook niet nodig dat de bewoners hun serviceflats moesten verlaten. Maar omdat nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse moest komen en de stroom onderbroken moest worden voor herstel werd toch even een crisiscel opgericht.”

Daaraan namen de brandweer, politie, Fluvius en de burgemeester van Diksmuide en de directie van Sint-Andries deel. Bedoeling was vooral om de communicatie af te stemmen en paniek bij de bewoners te vermijden. Zij werden ingelicht dat de stroom tijdelijk onderbroken zou worden. Om 10.45 uur was de stroomtoevoer hersteld en konden de normale activisten in de residentie hernemen.