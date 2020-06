Mbaye Leye neemt afscheid van Preud’homme: “Een mirakel dat ik jouw laatste assistent was”

Michel Preud’homme maakte maandag bekend dat hij zijn ambt als hoofdtrainer van Standard stopzet. In zijn laatste periode op Sclessin was Mbaye Leye zijn T2. De Senegalees zal zijn coach missen, zo blijkt uit een mooie boodschap op Instagram.

“In het wereldje van het voetbal is het makkelijk om iemand de schuld te geven, het imago van iemand te schaden of om zich anders voor te doen dan men is”, schrijft Leye op Instagram.

De voormalige voetballer zat sinds vorig jaar op de bank als assistent van Michel Preud’homme. “Het was een zegen om met jou samen te werken. Het is zelfs een mirakel dat ik jouw laatste assistent was: er waren zoveel kandidaten. “

“Mensen die het geluk hadden om met jou samen te werken, hebben respect en bewondering. Jouw carrière en jouw palmares zijn een antwoord op iedereen die jou durfde aanvallen en zich op hetzelfde niveau als jou plaatste. Je doorzettingsvermogen, bereidheid om kennis te delen, obsessie om goed werk af te leveren en oog voor details: dat maakt van jou de grote MPH.”

“Laten we niet veel praten, maar wel goed praten. Ik hou van jou, coach”, besluit Leye.