Geen overlijdens in de rusthuizen en amper twee bewoners raakten nog besmet

Het aantal nieuwe besmettingen daalt voor het eerst sinds maart onder de 100. In de afgelopen 24 uur werden er amper 89 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal gevallen op 59.437.

De afgelopen 24 uur werden er 13 overlijdens gemeld. Waarvan 10 in Vlaanderen, 2 in Wallonië, en 1 in Brussel. Opvallend, de dertien overlijdens vielen allemaal in het ziekenhuis, er werden geen nieuwe overlijdens uit de rusthuizen gerapporteerd. Er werden ook maar twee nieuwe besmettingen vastgesteld in de rusthuizen. Sinds 7 juni worden de overlijdens in de Vlaamse rusthuizen niet meer meegedeeld aan Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 573 patiënten opgenomen, dat is één patiënt minder dan gisteren en ook op de intensieve zorgen daalde het aantal patiënten met 1.

Van de in totaal 9.619 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26 procent bevestigde gevallen en 74 procent vermoede gevallen.