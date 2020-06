Wilmès en Close: “Bescherming gezondheid van de mensen moet prioritair blijven”

Brussel - België zit nog steeds in een gezondheidscrisis en de bescherming van de gezondheid van de mensen moet de prioriteit blijven. Wel zal de Nationale Veiligheidsraad in de toekomst een perspectief bieden voor mensen die hun mening willen uiten, zodat de vrijheid van meningsuiting kan rijmen met de volksgezondheid en het beheer van de openbare orde.

Foto: BELGAIMAGE

Dat staat in een gezamenlijke mededeling die premier Sophie Wilmès en Brussels burgemeester Philippe Close woensdag hebben verspreid na afloop van hun onderhoud. Dat kwam tot stand na de bijeenkomst van zondag naar aanleiding van het overlijden van George Floyd. Op de manifestatie kwam kritiek: omwille van de duizenden mensen die samentroepten in coronatijden en omwille van de rellen die ontstonden.

Naast Wilmès en Close, waren ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en de korpschef van politiezone Brussel-Elsene, Michel Goovaerts, aanwezig. “Alle verantwoordelijken die aanwezig waren, houden eraan om de bevolking te bedanken voor de inspanningen die ze heeft gedaan om de voorschriften te volgen, wat ervoor heeft gezorgd dat dat de gezondheidstoestand verbeterd is. Dat moet ook zo blijven. Het gaat over de gezondheid van ons allemaal”, luidt het achteraf.

De mededeling verwijst ook naar de Nationale Veiligheidsraad en de beslissingen over de hervatting van verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Die Veiligheidsraad “zal in de toekomst ook perspectief geven aan mensen uit het hele land die hun mening willen uiten. Bedoeling is de vrijheid van meningsuiting te rijmen met de gezondheidsvoorschriften in de deze Covid-crisis en het beheer van de openbare orde.”

LEES OOK. ‘Delinquenten’ doen vreedzame BLM-manifestatie helemaal ontsporen: spoor van vernielingen en plunderingen