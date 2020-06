Standbeeld koning Leopold II van zijn sokkel gehaald in Ekeren

Ekeren - Het beschadigde standbeeld van koning Leopold II op de Markt in Ekeren is weggehaald. Dinsdagmorgen takelde een firma het beeld van zijn sokkel en bracht het naar het depot van openluchtmuseum Middelheim. Enkele weken geleden werd het beeld van Leopold II met rode verf beklad en vorige week werd het met een brandversneller zwaar vernield.

De figuur van koning Leopold II is omstreden. In 1885 kreeg hij van de Koloniale Conferentie in Berlijn persoonlijk zeggenschap over Congo Vrijstaat. Hij profiteerde niet alleen van de opbrengst van onder meer de rubberoogsten, maar er gebeurden ook vreselijke dingen met de lokale bevolking. In de Belgische geschiedenisboekjes op school werd hierover wijselijk gezwegen. De gebeurtenissen in de Verenigde Staten en de toenemende acties tegen racisme brachten de figuur van Leopold II opnieuw onder de aandacht.

Op 11 augustus 1869 stapte koning Leopold II in Ekeren uit de trein om zijn reis voort te zetten naar het Kamp van Brasschaat. Zijn kort verblijf op Ekerse bodem was voldoende om de vorst vier jaar later met een standbeeld te vereren. Het standbeeld kreeg een plaats op het huidige Kristus Koningplein, werd later verplaatst naar de Markt om in 1993 op een vluchtheuveltje tussen de kerk en de Markt te belanden.

“Los van de heisa nu was het onze bedoeling om het beeld na de herinrichting van de kerkomgeving in 2023 naar een andere plaats in Ekeren te verhuizen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

Foto: W&F

Het beeld heeft geen kunstwaarde, maar is wel een stuk van onze geschiedenis. Het is uitgevoerd in een soort grofkorrelige zandsteen. Later werd het beeldhouwwerk overschilderd. “Het is het eerste standbeeld van Leopold II in België en ook het eerste dat wordt weggehaald”, zegt Samuel Saelemakers, curator van collectie kunst in de stad.

Geen terugkeer

Het beeld wordt overgebracht door medewerkers van het depot van openluchtmuseum Middelheim. “We gaan nu eerst de schade opmeten en een bestek opmaken”, zegt de curator. Het schepencollege beslist wat er verder met het beeld zal gebeuren. “Een terugkeer naar Ekeren is uitgesloten”, laat Koen Palinckx weten.

Intussen is de politie met een onderzoek gestart naar de beschadigingen, voorlopig zonder resultaat.