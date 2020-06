Parket vraagt buiten vervolging van agenten die man doodschoten

Mechelen - Het parket Antwerpen afdeling Mechelen heeft vandaag aan de raadkamer gevraagd om vier agenten van PZ MeWi buiten vervolging te stellen voor het doodschieten van een man vorig jaar. Het openbaar ministerie oordeelt dat het ging om wettige zelfverdediging.

Het relaas startte op 12 februari 2019 bij de 34-jarige man thuis aan de Matahma Gandhistraat. M.E. viel zijn vrouw aan en bedreigde zijn kinderen. De vrouw ontsnapte en zocht hulp bij de buren. De man vertrok dan op zijn fiets richting het centrum van Mechelen. Onderweg beschadigde hij onder meer een auto, een gevel en een politievoertuig met messen die hij bij had. Aan een filiaal van Spar haalde hij uit naar twee mensen, maar die kwamen met de schrik vrij.

Voor de ogen van de politie stak de dertiger een 51-jarige vrouw uit Mechelen in het gezicht en in de hals. Het slachtoffer heeft zich stevig verweerd in een gevecht voor haar leven. Door tussenkomst van de politie stopt M.E., maar de verdachte wilde zich niet overgeven. Integendeel: hij keerde zich tegen de politie. Hierop gebruikten de agenten hun wapen. M.E. werd twee keer geraakt en overleed. De man was bijzonder agressief en na de feiten werd een afscheidsbrief gevonden, waaruit duidelijk bleek dat M.E. wilde sterven.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter wegens poging tot doodslag op de 51-jarige vrouw en op de vrouw van E. Er werd een zeer grondig en uitgebreid onderzoek gevoerd en die hebben deze kwalificatie bevestigd. Het is duidelijk dat beide vrouwen geluk hebben gehad. Omdat de verdachte bij de feiten is overleden, eindigt de strafvordering.

In een tweede onderzoek werd het optreden van de politie even uitgebreid en grondig onderzocht. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat de agenten hebben gehandeld uit wettige zelfverdediging en daarom heeft het aan de raadkamer gevraagd om de vier betrokken agenten buiten vervolging te stellen. De uitspraak volgt op 30 juni.

