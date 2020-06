Nieuwe coach moet OHL voorbij Beerschot loodsen: Leuvenaars ontslaan trainer Euvrard

OH Leuven gaat niet langer door met trainer Vincent Euvrard (38). Assistent-coaches Joachim Mununga, Hans Visser en José Jeunechamps zullen de taken voorlopig overnemen. OHL gaat wel op zoek naar een nieuwe coach.

OH Leuven moet dus voor de promotiefinale - die op 2 augustus gepland staat - op zoek naar een nieuwe coach. Er moet een 1-0 achterstand uit de heenmatch tegen Beerschot weggewerkt worden om te promoveren.

Het zijn niet de makkelijkste tijden voor de spelers van OHL. Niet alleen zien ze nu hun coach vertrekken, de helft van de ploeg is ook nog eens einde contract. Ze hebben nog geen idee of ze in augustus nog voor de club kunnen of mogen spelen.

Euvrard was anderhalf jaar actief als trainer van de Leuvenaars. Voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha zag hem echter niet in staat om het team naar eerste klasse te leiden: “Vince nam over in een moeilijke periode en toonde zijn kwaliteiten als coach. Hij leidde het team naar de koppositie, halfweg het seizoen. Dat goeie werk resulteerde in een plaats in de finale en een kans op promotie. Hiervoor verdienen Vince en zijn team alle lof”, klinkt het in een persbericht.

“Maar het momentum is verloren gegaan tijdens de tweede periode en het bestuur besloot om nu in te grijpen. Dit om onze doelen dit seizoen nog waar te maken en ook volgend seizoen ons volledig potentieel te benutten.”

