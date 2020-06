Vlaams minister Crevits opent Belgisch kersenseizoen in Borgloon

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft dinsdag bij BelOrta in Borgloon het Belgisch kersenseizoen geopend met de verkoop van de allereerste kersen van 2020. De primeuropbrengst van 7.500 euro gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Het kersenseizoen loopt vanaf half juni tot begin augustus.

De Belgische consument is de laatste jaren volledig overstag gegaan voor de kersen van eigen bodem, getuige de sterke stijging van de binnenlandse consumptiecijfers. Zo heeft de Belg in 2019 gemiddeld 2,9 kg zachtfruit geconsumeerd, waarvan 0,5 kg kersen. Bovendien consumeert 40 procent van de Belgen elk jaar kersen. Kersen blijken vooral populair in Vlaanderen en Brussel, bij samenwonende gezinnen en bij de bevolking ouder dan 40 jaar.

“De consument houdt enorm van het brede assortiment fruit dat met veel liefde, met innovatieve technieken en hard werken in de winkelrekken komt”, zegt Crevits. “Na aardbeiden zijn de kersen ons beste seizoensproduct. Bovendien zijn er nog nooit zoveel appelen gegeten als de voorbije maanden. Dat onze fruittelers via de coöperatieve BelOrta gezamenlijk initiatieven nemen, investeren en voortdurend vernieuwen toont hun enorme veerkracht aan.”

Het kersenaanbod van de Belgische groente- en fruitcoöperatie BelOrta groeide op drie jaar tijd van 700 ton naar meer dan 2,6 miljoen kg kersen in 2019. Volgens BelOrta zijn er dit jaar wat minder kersen, maar zijn er voldoende kersen voor de Limburgse en Vlaamse consument. De marktprijs van de kersen bedraagt momenteel zo’n 5 euro per kg.