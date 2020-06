Verhuis sp.a definitief beklonken

Het staat nu definitief vast dat sp.a nog dit jaar zijn hoofdkwartier verhuist naar het gebouw aan de Keizerslaan waar ook zusterpartij PS gevestigd is. De deal met de PS is rond en de opdracht is gegeven voor de start van de verbouwingen aan de twee verdiepingen die sp.a zal innemen. Dat werd dinsdag bevestigd in sp.a-kringen.

De toenmalige SP en de PS zaten in het verleden ook al samen in hetzelfde gebouw. In 2000 verhuisden de Vlaamse socialisten echter naar kantoren boven de Agoragalerij aan de Brusselse Grasmarkt. Bedoeling is die (dure) kantoren nog dit jaar te verlaten en weer naar de Keizerslaan te verhuizen.

De verhuis maakt ook deel uit van de frisse wind die voorzitter Conner Rousseau door de partij wil laten waaien. Het moet deel uitmaken van een nieuwe start, waarbij de nieuwe omgeving het gevoel van een start-up moet creëren, met ruimtes die zijn aangepast aan de 21ste eeuw en die rekening houden met welzijn op het werk.