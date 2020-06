Aangespoeld bruinvisje dat in Middelkerke herenigd werd met mama toch nog gestorven

Middelkerke - Een agent uit Middelkerke kreeg zondag nog heel wat lof nadat hij een aangespoelde bruinvis terug het water in hielp. Het diertje werd zo herenigd met zijn mama, maar is nu toch gestorven. “Het bruinvisje had te weinig overlevingskansen”, aldus maritiem bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

“Het bruinvisje is allicht te dicht bij de branding geboren”, zegt Haelters in de krant van West-Vlaanderen. “Daardoor kwam het in de problemen en had het niet genoeg kracht om terug bij zijn moeder te geraken.”

Het bruinvisje grootbrengen in gevangenschap was geen optie. “Het is onmogelijk omdat er geen voorraden moedermelk van dolfijnen bestaat. Mocht het dier zes maanden oud geweest zijn, was het misschien wel gelukt. Dan zogen ze wel nog, maar staat er ook al vis op het menu.”

