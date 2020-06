Madrid wil finale Champions League overnemen van Istanboel

Madrid wil de finale van de Champions League graag organiseren als de Europese voetbalbond UEFA besluit de eindstrijd weg te halen uit Istanboel. Burgemeester José Luis Martinez-Almeida van de Spaanse hoofdstad zei dat de gemeenteraad daar volledig achter staat.

“Er worden al stappen gezet en de gemeenteraad steunt het plan om de finale van de Champions League hier in Madrid te houden”, zei de burgemeester op de Spaanse tv. “We hebben de infrastructuur en toereikende veiligheidsvoorwaarden. Het zou ook een mooie boodschap aan de wereld zijn. Ondanks het drama dat we hier hebben meegemaakt, geeft Madrid niet op. Madrid is terug!”

Istanboel zou het niet zien zitten om een finale zonder publiek te organiseren. Naar verluidt is de UEFA daarom op zoek naar een alternatieve locatie voor dit seizoen en mag de Turkse stad over een paar jaar alsnog de eindstrijd huisvesten. Lissabon zou ook interesse hebben om de finale over te nemen.

Duitse media berichtten dinsdag dan weer dat Frankfurt kandidaat is om de finaleronde van de Europa League te organiseren. Nu staat de finale nog in het Poolse Gdansk geprogrammeerd maar er zou worden gedacht aan een minitoernooi op een locatie.

Zowel in de Champions League als Europa League moeten nog achtste finales worden afgewerkt.

De UEFA zou knopen willen doorhakken tijdens de volgende samenkomst van het Uitvoerend Comité op 17 en 18 juni.