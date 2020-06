Alle kinderen in Franstalig onderwijs moeten vanaf september opnieuw naar school

Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Caroline Désir (PS) wil vanaf de start van het nieuwe schooljaar in september de schoolplicht opnieuw volledig toepassen en controleren. De schoolplicht is door de coronacrisis opgeschort.

“De schoolplicht wordt vanaf de start van het nieuwe schooljaar volledig hersteld, ongeacht de omstandigheden”, liet Désir dinsdagvoormiddag in de bevoegde commissie van het Parlement van de Franse Gemeenschap horen.

Door de pandemie en de vrees van bepaalde ouders voor de gezondheid van hun kinderen werden de controles op de schoolplicht sinds de lente opgeschort in de Franse Gemeenschap. Ondanks de geleidelijke opstart van de lessen sinds 18 mei en de geruststellingen door de medische wereld over de risico’s van Covid-19 voor kinderen, zijn nog steeds heel wat jongeren nog niet in hun school opgedoken. Bovendien lijken bepaalde leerlingen, vooral in de scholen met leerlingen uit kwetsbare milieus, alle contact met de school verloren te hebben, wat de kans op afhaken verhoogt.

Daarom kreeg de minister van verschillende actoren, zoals het katholiek onderwijs (SeGEC), de vraag om de controle op de schoolplicht te herstellen, maar wilde daar niet op ingaan. “De samenleving is diep verdeeld over de hervatting van de school. Veel ouders hebben nog schrik voor de gezondheid van hun kind. Opnieuw controles uitvoeren zou het debat te fel geradicaliseerd hebben. De tijd is onze bondgenoot om dat probleem van vertrouwen op te lossen”, vond Caroline Désir.

Vanaf september zouden de leerlingen terug les moeten volgen, eventueel deeltijds in functie van de evolutie van de coronacrisis. Toevallig verlaagt vanaf september de leeftijd van de schoolplicht van 6 naar 5 jaar.