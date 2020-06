Lokomotiv Moskou neemt afscheid van Duitse verdediger Benedikt Höwedes

Het contract van Benedikt Höwedes (32) bij het Russische Lokomotiv Moskou werd in onderling overleg beëindigd, zo maakten beide partijen dinsdag bekend.

De wereldkampioen van 2014 kwam sinds de zomer van 2018 uit voor de club uit de Russische hoofdstad, maar verkoos er nu voor om in Duitsland te blijven, in plaats van naar Rusland terug te keren om de voetbalcompetitie er op 21 juni te hervatten, na een onderbreking van enkele maanden vanwege de coronapandemie. Höwedes liet zich eerder al kritisch uit over de manier waarop de Russische voetbalfederatie de gezondheidscrisis aanpakt.

Höwedes zit nu plots zonder club, maar een terugkeer naar oude liefde Schalke 04 zou tot de mogelijkheden behoren, ook al is de verdediger intussen 32 jaar en is de financiële situatie bij Schalke allesbehalve rooskleurig. Ook sportief is het team op de sukkel. Sinds de herstart van de Bundesliga konden Benito Raman en co nog geen enkele wedstrijd winnen.

Höwedes doorliep de jeugdreeksen in Gelsenkirchen en verliet de club een eerste keer in 2017, op uitleenbasis naar Juventus. Een jaar later keerde hij terug naar de heimat om vervolgens definitief getransfereerd te worden naar Rusland.