George Floyd wordt vandaag begraven, dit weten we al over de plechtigheid: geen Joe Biden, wel heel wat andere grote namen

George Floyd, de zwarte Amerikaan die twee weken geleden om het leven kwam na politiegeweld, wordt dinsdag begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in Houston, waar Floyd opgroeide, en zal wereldwijd live te volgen zijn.

BEKIJK OOK. Duizenden mensen brengen laatste groet aan George Floyd

Hoe kwam George Floyd om het leven?

De 46-jarige Floyd werd op 25 mei overmeesterd door politieagent Derek Chauvin, omdat hij ervan verdacht werd in een winkel met een vals briefje van 20 dollar te hebben betaald. De agent wierp Floyd op de grond en hield hem in bedwang door met zijn knie op zijn nek te drukken. Ondanks meerdere smeekbedes van Floyd, die zei dat hij niet kon ademen, bleef de agent 8 minuten en 46 seconden lang de druk aanhouden. Tot Floyd zou bezwijken. Na zijn dood braken er wereldwijd ‘Black lives matter’-protesten uit. De politieagent werd intussen officieel beschuldigd van moord.

LEES OOK. Reconstructie van het laatste halfuur van het leven van George Floyd: “Alles begon met een briefje van 20 dollar”

Wat weten we al over de uitvaartplechtigheid?

De begrafenis vindt plaats in de Fountain of Praise-kerk in Houston (Texas) en zal dinsdag om 18 uur Belgische tijd beginnen. Dominee Al Sharpton, bekend als politiek activist en voormalig presidentskandidaat, zal de lofrede houden van de privédienst. De uitvaartplechtigheid wordt volledig betaald door de beroemde bokser Floyd Mayweather. Na de kerkdienst zal het lichaam van Floyd worden overgebracht naar het nabije Pearland, waar Floyd naast zijn moeder begraven zal worden.

Is de dienst voor iedereen toegankelijk?

Neen. Er zullen maximaal 500 mensen worden toegelaten in de kerk. Het gaat om een privédienst voor vrienden en familie van het slachtoffer. Het grote publiek kon Floyd maandag al gaan groeten. Iets wat vele duizenden mensen ook deden. Er vonden de voorbije dagen ook al herdenkingen plaats in Minneapolis (waar Floyd om het leven kwam) en in Raeford (waar Floyd werd geboren).

Welke notabelen zullen aanwezig zijn?

Naast Mayweather maakte ook acteur Jamie Foxx al bekend dat hij de begrafenis zou bijwonen, net als de congresleden Sheila Jackson en Al Green. Ook Sylvester Turner, burgemeester van Houston, zal aanwezig zijn. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft de familie van George Floyd al ontmoet en zal allicht ook een videoboodschap opnemen voor de begrafenis. Zelf zal hij niet aanwezig zijn omdat hij niet wil dat zijn bescherming van de Secret Service de organisatie van de dienst zou verstoren.

Wie komt er allemaal spreken?

Mia K. Wright, pastoor van de Fountain of Praise-kerk, meldde dat er meerdere burgerrechtenactivisten aan het woord zullen komen. Om wie het precies gaat, is nog niet bekend.

Kan ik de begrafenis volgen?

Ja. De hele uitvaartplechtigheid wordt gestreamd door de kerk en zal ook hier live te volgen zijn vanaf 18 uur. Hoe lang de dienst precies zal duren, is nog niet bekend. “We gaan zijn leven vieren”, aldus Wright. “We willen dat zijn naam voor altijd herinnerd wordt en dat zijn dood niet voor niets was.”