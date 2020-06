Nationale Bank verwacht krimp van 16 procent in tweede kwartaal

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie in het kwartaal van begin april tot eind juni met 16 procent zal achteruitgaan. In het eerste kwartaal, nog maar voor een klein deel besmet door corona, was er al een achteruitgang van naar schatting 3,6 procent.

De Nationale Bank doet de voorspelling voor het tweede kwartaal in zijn “Business Cycle Monitor”, een publicatie die de centrale bank sinds kort elk kwartaal verspreidt. De bevolking consumeerde in de volle coronacrisis fors minder omdat de mogelijkheden daarvoor werden ingeperkt. Ook het vertrouwen van de consumenten en de bedrijven ging de dieperik in.

De prognosemodellen van de Nationale Bank voorspelden eigenlijk een bbp-krimp van 2 tot 2,3 procent, maar die mechanische prognoses zijn volgens de NBB “niet betrouwbaar in deze bijzondere omstandigheden en overschatten de groei aanzienlijk”.

Aangevuld met andere informatie, zoals specifieke bevragingen in de crisisperiode, komt de Nationale Bank op een veel negatievere raming voor het tweede kwartaal uit: - 16 procent.