Kampeersector misnoegd: “Plan Demir voor vrij kamperen in de natuur is nu compleet misplaatst”

De Vlaamse kampeerondernemers zijn niet te spreken over de aankondiging van minister van Toerisme Zuhal Demir dat mensen deze zomer kunnen gaan kamperen in natuurgebieden. “Terwijl de toeristische kampeersector nu noodlijdend is door de coronacrisis, zet de minister in op betalend wildkamperen in de natuur georganiseerd door de overheid”, zegt RECREAD, de Vlaamse federatie van kampeerbedrijven. De federatie vraagt om een “verhelderend gesprek” met de minister.

De Vlaamse kampeerbedrijven hebben de afgelopen maanden zeer zwaar geleden onder de coronacrisis. “Onze toeristische kampeerondernemers zagen zo’n 30 procent van hun jaaromzet reeds verloren gaan en dat in een sector die zich kenmerkt door grote investeringen en vaste kosten. Veel kampeerondernemers vechten nu voor hun voortbestaan”, zegt Dirk Metsu van RECREAD. De sector is dan ook zeer verbaasd dat de minister net nu, en zonder voorafgaande consultatie van de sector, vrij kamperen in de natuur gaat promoten.

Ook vreest de sector dat het tijdelijke project ook na de coronacrisis behouden zal worden. “Voor campings gelden allerlei normen inzake hygiëne, afval, kwaliteit en niet in het minst inzake brandveiligheid om zo de veiligheid te verzekeren”, aldus de federatie. “Erkende kampeerbedrijven zijn ook naar ruimtelijke ordening perfect in orde. Een juiste ruimtelijke bestemming is overigens een uitbatingsvoorwaarde in het Vlaams Logiesdecreet. Dit lijkt hier niet het geval met het project van ANB want gelegen in natuurgebied. Overtreedt de overheid nu de eigen regels?”

Precedent

De federatie wijst er ook op dat de overheid in het verleden campings heeft verwijderd uit natuurgebieden en dat er vandaag nog campings zijn die natuurgebied bezitten maar dit niet mogen gebruiken. Dat het Agentschap Natuur en Bos nu wel kampeeractiviteiten organiseert via het vehikel Natuurinvest, ziet ze dan ook als een mooi precedent voor de private kampeersector om het begrip recreatief medegebruik uit te laten breiden.

“Wij lezen dat dit initiatief van minister Demir kadert in het steunen van de toeristische sector. Wij durven ons af te vragen op welke manier dat dit de Vlaamse kampeerbedrijven ten goede komt?”, aldus Metsu nog. RECREAD rekent er ook op dat de professionele kampeersector binnenkort uitgenodigd zal worden voor een gesprek over dit initiatief van de minister en van het Agentschap Natuur en Bos.

Demir: “Niet grootschalig”

Minister Demir laat in een reactie weten dat ze niet de concurrentie wil aangaan met de sector. “Het gaat om bestaande locaties die door de plaatsing van tipi’s opgeleukt worden, ook en vooral om aan kinderen een speciale ervaring te bieden”, zegt ze. Het gaat ook niet om grootschalige extra kampeercapaciteit en het concept is echt ‘back to basics’. Wie iets meer comfort wil kan nog steeds terecht op de erkende campings, zegt ze.

Demir geeft ook aan dat ze samen met de sector de heropstart in goede banen wil leiden. “Ik ben me als geen ander bewust van de uitdagingen voor de kampeersector. De sector heeft op dit moment al meer dan 1,3 miljoen euro rechtstreekse steun ontvangen”, zegt ze. “Afgelopen weekend had ik al contact met RECREAD over dit initiatief, als een bijkomend gesprek nodig is, staat mijn deur altijd open.”