Eurogroep zoekt nieuwe voorzitter na ontslag Portugese minister van Financiën

In Portugal neemt minister van Financiën Mario Centeno (53) ontslag uit de regering. Daardoor moet de eurogroep, de vergadering van de negentien ministers van Financiën van de eurozone die sinds 2018 door Centeno geleid wordt, op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa maakte dinsdag bekend dat Centeno opstapt. Een reden voor zijn ontslag werd niet gegeven, maar het gerucht doet al langer de ronde dat Centeno, minister sinds 2015, zijn oog heeft laten vallen het gouverneurschap van de Portugese nationale bank. Het mandaat van huidig gouverneur Carlos Costa loopt volgende maand af.

Op Twitter bevestigt Centeno zijn ontslag, dat op 15 juni ingaat. Hij zegt ook dat hij op de volgende vergadering van de eurogroep - overmorgen donderdag - de andere ministers van Financiën officieel zal meedelen dat hij geen tweede mandaat als voorzitter beoogt. Hij geeft zo meteen het startschot voor de strijd om het voorzitterschap. Op 9 juli zullen de ministers uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen.

Derde voorzitter

Centeno is voorzitter van de eurogroep sinds januari 2018. Na de Luxemburger Jean-Claude Juncker en de Nederlander Jeroen Dijsselbloem is hij nog maar de derde vaste voorzitter. Volgens Europese bronnen zouden de ministers van Financiën van Luxemburg (Pierre Gramegna), van Spanje (Nadia Calvino) en van Ierland (Paschal Donohoe) interesse tonen om Centeno op te volgen. De Franse minister Bruno Le Maire zou niet geïnteresseerd zijn, de Nederlander Wopke Hoekstra is volgens zijn woordvoerder “niet beschikbaar”. Het is vooralsnog onduidelijk of Belgisch minister Alexander De Croo zijn oog op de topjob heeft laten vallen.

Met een economische recessie voor de deur en een Europees relanceplan dat in de steigers wordt gezet, breken er drukke tijden aan voor de eurogroep en haar nieuwe voorzitter. Maar tegelijk blijft de roep weerklinken om de eurogroep, dat op papier slechts een informeel overlegorgaan is, af te schaffen en haar takenpakket te integreren in dat van de Europese ministerraad Financiën, waar ook de ministers van de niet-eurolanden aan deelnemen.