Bedelaars ontfutselen 50.000 euro van goedgelovige dokter in Kortrijk

Kortrijk - Twee bedelende twintigers zijn veroordeeld tot celstraffen van 8 maanden voorwaardelijk en een jaar effectief voor oplichting. Ze slaagden erin om een dokter maar liefst 50.000 euro afhandig te maken met allerlei verhaaltjes. “Ik ben erin getrapt”, zei het slachtoffer.

De feiten dateren van december vorig jaar. Twee Romazigeuners waren aan het bedelen op straat toen het slachtoffer, een dokter uit Kortrijk, hun pad kruiste. Hij stopte hen een paar honderd euro toe en daarop roken de beklaagden hun kans. “Ze vertelden allerlei trieste verhalen over leven op straat, schulden en medische problemen”, zo vertelde de procureur tijdens het proces.

Uit medeleven gaf de man hen verschillende grote sommen geld, alles samen goed voor ongeveer 50.000 euro. Toen de politie ingreep, was het geld al verdwenen. Het was doorgestort naar verschillende andere rekeningen van bewoners van een woonwagenpark in Gent. Volgens de advocaat van de verdediging was de dokter wel erg naïef. De man werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar, de vrouw kwam ervan af met acht maanden voorwaardelijk.