Burundese president Nkurunziza maandag plots overleden aan hartaanval

De Burundese president Pierre Nkurunziza (55) is maandagnamiddag plots overleden. Dat meldt de regering op Twitter. Volgens het statement van de regering overleed de president, die aan de macht was sinds 2005, aan een hartaanval. Pas enkele weken geleden werden in het Centraal-Afrikaanse land verkiezingen gehouden. Die werden gewonnen door de kandidaat van Nkurunziza’s partij CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye.

Eerder raakte al bekend dat de vrouw van de president met het coronavirus besmet geraakt zou zijn - ze was alleszins met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in buurland Kenia. Zij zou sinds vorige week genezen zijn. In de officiële verklaring wordt daarover met geen woord gerept.

De Nkurunziza’s zijn ‘born again christians’, en presidentsvrouw Denise is predikante. Tijdens de verkiezingscampagne bleven ze volhouden dat Burundi gespaard zou blijven van corona, omdat God hun land beschermt. De autoriteiten minimaliseerden de voorbije weken de ernst van de coronacrisis in het land.

In de nacht van zaterdag op zondag voelde de president zich niet goed, waarop hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Karuzi. Op zondag leek zijn toestand verbeterd, maar maandagnamiddag veranderde zijn gezondheidstoestand heel plots, met een hartaanval. De dokters probeerden de president nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Verkiezingen

Nkurunziza was bij de verkiezingen van 20 mei dus geen kandidaat meer, hoewel de recent aangepaste grondwet hem daartoe de mogelijkheid gaf. Vele waarnemers hadden dus niet zien aankomen dat hij een stap opzij zou zetten. Tegelijk werd er rekening mee gehouden dat hij, achter de coulissen, de touwtjes in handen zou blijven houden.

In 2015 was er nog een mislukte staatsgreep in het land. Reden toen was Nkurunziza’s kandidatuur voor een ongrondwettelijke derde termijn, waartegen een deel van de bevolking en een deel van het leger zich verzette. Die poging tot staatsgreep werd beantwoord met een keiharde repressie, en de afgelopen jaren keerde de rust nooit echt terug. In de maanden na de verkiezingen van 2015 bleef het bijzonder onrustig. Zeker 1.200 mensen kwamen om bij dat geweld en ruim 400.000 Burundezen sloegen op de vlucht. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opende een onderzoek.

In het land is zeven dagen nationale rouw afgekondigd.