Kamercommissie spreekt zich uit voor inzet van Belgische F-16’s boven Irak en Syrië

De Kamercommissie Landsverdediging heeft dinsdag haar steun uitgesproken voor de inzet van Belgische gevechtsvliegtuigen boven Irak en Syrië, op vraag van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. Vier F-16’s zouden vanaf oktober een jaar lang naar de regio worden gestuurd, goed voor de inzet van zowat honderd militairen.

Ons land maakt deel uit van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten die nu al bijna zes jaar strijdt tegen Islamitische Staat. De terreurgroep verloor dan wel haar zelfuitgeroepen kalifaat, maar splintergroepen plegen nog altijd aanslagen in de regio.

België stuurde al tweemaal F-16’s naar de regio, maar beperkt de inbreng momenteel tot de inzet van enkele experten en verbindingsofficieren. De VS dringen sinds vorig jaar echter aan op een grotere militaire inspanning.

Parlementaire goedkeuring

In principe kan de regering hier alleen over beslissen, maar het is wel meer en meer de gewoonte om het parlement te betrekken bij beslissingen over de inzet van militairen in het buitenland. Bovendien beschikt de regering van premier Sophie Wilmès niet over een parlementaire meerderheid: groen licht van de Kamer is dus geen overbodige luxe.

De Kamercommissie Landsverdediging keurde het resolutievoorstel dat de regering oproept om de missie op te starten dinsdagmiddag goed. Het voorstel kreeg de steun van meerderheidspartijen MR, Open Vld en CD&V, net als van N-VA en Vlaams Belang. Ecolo-Groen, sp.a en PS - op een onthouding van André Flahaut na - stemden tegen, omdat er volgens hen geen robuust internationaal mandaat bestaat voor een militair ingrijpen boven Syrië. De PVDA is dan weer principieel tegen een militaire interventie gekant en stemde dus ook tegen.

Uitstel

Het resolutievoorstel stond vorige week al eens geagendeerd in de Kamercommissie Landsverdediging, maar raakte toen niet gestemd omdat verschillende fracties amendementen indienden. Dinsdag lukte het wel. Dat betekent dat er vanaf oktober in principe vier Belgische F-16’s naar de regio zouden worden gestuurd, samen met een detachement van om en bij de 95 militairen.

De missie zou ongeveer een jaar duren en de Belgen zouden vooral ingezet worden voor de ondersteuning van grondtroepen en de uitvoering van verkenningsvluchten. De gevechtsvliegtuigen zullen gestationeerd zijn in Jordanië, maar er zouden ook vier militairen naar het Amerikaanse commandocentrum in Qatar worden gestuurd.

Het voorstel van resolutie verhuist nu naar de plenaire Kamer. Minister van Defensie Philippe Goffin drong eerder al aan op een definitieve beslissing voor juli.

Kritiek van vredesbewegingen

Volgens vredesbewegingen Pax Christi, Vrede vzw, Agir pour la Paix, CNAPD, CSO, intal en MCP is de missie geen goed idee. “Hoewel de Kamer van Volksvertegenwoordigers opnieuw de kans kreeg om zich uit te spreken tegen een oorlogsdeelname van ons land, werd de gelegenheid gemist om deze kwestie de plaats te geven die ze verdient: de inzet van onze democratie”, klinkt het. “We dreigen ons in een gevaarlijk avontuur te storten op vraag en onder leiding van de Verenigde Staten die onder president Donald Trump een chaotische Syriëpolitiek voeren met misprijzen voor het internationaal recht en de plaatselijke bevolking.”