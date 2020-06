Antwerpen verhoogt fietsveiligheid langs Albertkanaal na moord op Julie Van Espen

Antwerpen -

In Antwerpen wordt de omgeving van het Albertkanaal in Merksem de komende weken opgeruimd en verfraaid om het jaagpad aantrekkelijker en veiliger te maken voor fietsers. Het zwerfvuil en sluikstort zal er worden opgeruimd en het groen gesnoeid. De onderdoorgangen van bruggen worden dan weer versierd met street art. Het gaat om maatregelen in de nasleep van de moordzaak rond Julie Van Espen.