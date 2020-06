Bert Van Heupen is 33 jaar en is hoofdverpleegkundige in AZ Turnhout. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Bert Van Heupen, 33 jaar en hoofdverpleegkundige in AZ Turnhout.

Hoofdverpleegkundige in AZ Turnhout

€3.646

Bert Van Heupen (33)

“Als hoofd op de dienst dialyse heb ik in principe daguren van maandag tot vrijdag, maar soms ook eens op een feestdag of in het weekend. Mijn nettoloon varieert dus, maar doorgaans schommelt het rond 2.250 euro. Een goed loon, maar in de privé is dat uiteraard meer. Hiertegenover staat wel het grote maatschappelijke belang dat je vervult, en dat geeft veel voldoening.” “Toen ik nog als verpleegkundige werkte op dezelfde dienst kreeg ik 1.850 à 2.000 euro netto, met premies voor weekend en latere uren ­erbij. Ik ben blij met de gemakkelijkere uren, maar er komt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid bij, ­zoals de dienst draaiende houden.”