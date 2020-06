Vier Britse neonazi’s, onder wie een kandidate voor ‘Miss Hitler’, moeten gevangenis in

Het Britse gerecht heeft dinsdag vier neonazi’s gevangenisstraffen tot maximaal 5,5 jaar gegeven omdat ze lid waren van een extreemrechtse groepering die verboden is in het Verenigd Koninkrijk. Een van de betrokkenen is een vrouw die zich in het verleden kandidaat stelde voor de schoonheidswedstrijd ‘Miss Hitler’.

Het kwartet pleitte in maart schuldig voor de rechtbank in Birmingham. Ze waren lid van de groep National Action, die in 2016 verboden werd in de antiterreurwetgeving. Volgens de Britse regering maakte de groep zich schuldig aan “racistische, antisemitische en homofobe” acties.

De rechtbank in Birmingham legde Alice Cutter, die ooit aanspraak wilde maken op de titel van ‘Miss Hitler’, een gevangenisstraf van drie jaar op. Haar ex-partner Mark Jones moet vijf jaar en zes maanden achter de tralies. Twee andere jonge mannen kregen een straf van respectievelijk 4,5 jaar en achttien maanden. Ze werden veroordeeld omdat ze lid bleven van de extreemrechtse groep, ook nadat deze verboden was.