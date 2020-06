Sam Winters is 32 jaar en is arbeider in chemiebedrijf. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Sam Winters, 32 jaar en arbeider in chemiebedrijf.

Arbeider in chemiebedrijf

€2.309 à €2.456

Sam Winters (32)

“Twee jaar werk ik nu bij hetzelfde bedrijf. Netto heb ik 1.700 à 1.800 euro. Voor een job in een dagpost vind ik dat niet slecht verdienen, maar het zou wel wat meer mogen zijn. Al is het bedrijf in opstart, dus het is niet om te zeggen dat ze à ­volonté opslag kunnen geven.” “We komen rond, maar voorlopig is het wel iets moeilijker. Vorig jaar kochten we een huis en sindsdien is ons gezamenlijk loon iets verminderd, waardoor we iets krapper ­leven. Maar het is niet dat we moeten bedelen bij onze ouders, het lukt wel. Hoewel een groter loon interessant en makkelijker zou zijn, is het voor mij belangrijk dat ik rondkom en ­gelukkig ben met wat ik heb.”