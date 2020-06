Birger De Decker is 41 jaar en is zaalverantwoordelijke in restaurant. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Birger De Decker, 41 jaar en zaalverantwoordelijke in restaurant.

Zaalverantwoordelijke in restaurant

€2.039 à €3.140

Birger De Decker (41)

“Ik werk al veertien jaar in restaurant De Oesterput in Blankenberge. Sinds de lockdown zit ik economisch werkloos thuis. Mijn vrouw werkt ook in de horeca, dus voor ons zijn het lastige tijden.” “Mijn loon varieert: in de kalme wintermaanden ligt het lager, in de zomer werk en verdien ik uiteraard meer. Ik heb ook geluk dat ik al wat anciënniteit heb opgebouwd.” “Of je in de horeca veel fooien krijgt? Veel minder dan vroeger. 85 procent betaalt nu met de kaart, veel klanten hebben zelfs geen cash meer bij. En dan kan je vaak fluiten naar je fooi. Wat we krijgen, gooien we trouwens allemaal samen in één pot. Daarmee gaan we dan met het volledige team paintballen, of goed gaan eten.”