Eva Rubens is 48 jaar en is directrice van een basisschool. Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Eva Rubens, 48 jaar en directrice van een basisschool.

Directrice van een basisschool

€5.362

Eva Rubens (48)

“Eerlijk? Ik weet niet vanbuiten hoeveel ik verdien. Ik weet alleen dat ik er mij geen zorgen om moet maken en dat mijn loon sinds ik drie jaar geleden directrice werd iets hoger ligt dan als leerkracht. Nu verdien ik 3.081 euro netto, terwijl dat als leerkracht vroeger 2.200 euro was. In het onderwijs verdien je niet slecht, ik ben tevreden met mijn loon. Ik doe mijn job gewoon heel graag en ga dus niet vergelijken met lonen van leidinggevenden in de bedrijfswereld.” “Extralegale voordelen zijn er niet. Het is niet de bedoeling dat we een nieuwe gsm met de werkingstoelage voor school betalen, dus dat koop ik zelf.”