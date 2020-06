Francesco Vanderjeugd is32 jaar en is burgemeester van Staden. Hoeveel zou hij verdienen?

Burgemeester van Staden

€5.343

Francesco Vanderjeugd (32)

Netto verdien ik 3.217,54 euro voor mijn functie als burgemeester met bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Financiën. De verloning voor een burgemeester hangt af van de grootte van de gemeente of stad. Ik klaag er ook niet over mijn loon, maar als je het uitrekent volgens de gepresteerde uren zou het eigenlijk te weinig zijn. We werken 7/7, bijna de klok rond en er komt een grote verantwoordelijkheid bij. Maar een burgemeester rekent niet in gepresteerde uren, die doet zijn of haar job uit overtuiging en passie.” “Mijn loon van toen ik nog full time als kapper werkte, moest eigenlijk niet onderdoen. Het was wel anders toen ik nog in het Vlaams Parlement zetelde. Dan zat ik - samen met mijn burgemeesterloon - aan zo’n 9.000 euro netto. Eigenlijk vind ik dat een burgemeester vergoed moet worden in de grootteorde van een parlementariër en omgekeerd, als je de verantwoordelijkheden bekijkt. Als burgemeester moest ik eens het volledige centrum evacueren na een gaslek, dan ligt er een enorme verantwoordelijkheid op je schouders. Een burgemeester die werkt naar zijn of haar loon, moet zich niet in een hoek laten duwen door mensen die vinden dat politici te veel verdienen. Er gaan er altijd zeggen het is te veel.”