Yentl Deleersnyder is 30 jaar en is verkoopster in supermarkt. Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Yentl Deleersnyder, 30 jaar en verkoopster in supermarkt.

Verkoopster in supermarkt

€1.717

Yentl Deleersnyder (30)

“Dat was mijn brutoloon tot enkele weken geleden, als verkoopster in een supermarkt. Door corona is mijn tijdelijk contract niet verlengd. Jammer, want 1.500 à 1.550 euro netto vond ik ‘ça va’ voor in de ­verkoop. Ik werkte ook al in andere ketens – geen supermarkt – en daar lag mijn loon wel lager.” “Eigenlijk heb ik een diploma als zorgkundige, maar daar ben ik mee gestopt. Ik vond dat er te veel gesnoeid werd in het personeel. Met een zoontje van 2,5 jaar waren de shiften bovendien niet ideaal.” “Het loon van mijn partner ligt hoger, dus samen komen we wel rond. Al zouden we graag iets kopen in plaats van te huren zoals nu, maar voor een jong koppel is dat moeilijk.”