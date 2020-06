George Floyd, de vriendelijke reus die iedereen liet lachen ondanks zijn eigen problemen: portret van de man wiens dood de wereld gaat veranderen

Een vriendelijke reus. Iemand die zijn leven omgooide na een gewapende overval. Een rapper, een atleet, een vader en een mentor. Een nobele onbekende. Dat was George Floyd tot 25 mei. Nu, twee weken en één video van 8 minuten en 46 seconden later, is hij het symbool van de strijd tegen racisme en betogen wereldwijd honderdduizenden in zijn naam. Het portret van een man wiens dood de wereld gaat veranderen.