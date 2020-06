Slecht nieuws voor Antwerp en OH Leuven: dan toch geen nieuwe spelers in bekerfinale en promotiefinale

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft aan de Pro League laten weten dat er dan toch geen nieuwe spelers mogen aantreden in de bekerfinale (1 augustus) en promotiefinale (2 augustus). Dat lijkt vooral voor OH Leuven een drama aangezien bij die club veel spelers einde contract zijn. Maar ook voor Antwerp lijkt dit bijzonder slecht nieuws.

De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp wordt op 1 augustus gespeeld in Brussel. OH Leuven en Beerschot werken hun return van de 1B-finale af op 2 augustus in Leuven. Het gaat om wedstrijden van het seizoen 2019-2020 die door het verbod op competitiewedstrijden tot en met 31 juli wegens de coronacrisis niet gespeeld kunnen worden voor 30 juni, de dag waarop de eindstanden in principe definitief zijn.

Voor wedstrijden die alsnog buiten hun normale competitiedag plaatsvinden, geldt eigenlijk de regel dat enkel spelers mogen opgesteld worden die ook op de oorspronkelijk wedstrijddatum gekwalificeerd waren. Maar de Pro League paste daar een mouw aan. Er werd een uitzonderlijke bepaling goedgekeurd die een afwijking voorziet op het artikel B1020 in het bondsreglement, enkel voor het seizoen 2019-2020. De bepaling staat clubs toe om ook nieuwe spelers, die nog niet tot de kern behoorden, op te schrijven op het wedstrijdblad.

Maar tegen die wijziging - waartegen Beerschot zich al verzette - gaat de FIFA nu dus in. De beker- en promotiefinale moeten afgewerkt worden met spelers die dit seizoen op de loonlijst stonden.

“Zo lang deze beslissing nog niet formeel is wensen we niet te reageren”, klinkt het bij Antwerp, dat met Sinan Bolat en Wesley Hoedt al twee vaste waarden zag vertrekken. “De enige zekerheid die we op vandaag hadden, was dat de Pro League op 15 mei met meer dan 80 procent van de stemmen ervoor had gestemd dat er met nieuwe kernen kan worden gespeeld.”

Foto: Walter Saenen

Drama in Leuven

Voor de spelers van OHL zijn het niet de makkelijkste tijden. Niet alleen zagen ze nu hun coach Vincent Euvrard vertrekken, de helft van de ploeg is ook nog eens einde contract. Ze hebben nog geen idee of ze in augustus nog voor de club kunnen of mogen spelen. Terwijl concurrent Beerschot (dat de heenwedstrijd met 1-0 won) al zo goed als zijn hele kern klaar heeft voor volgend seizoen.

Leuven deed bovendien nog geen enkele inkomende transfer, dus van een kern voor het seizoen 2020-2021 is vooralsnog weinig sprake. OHL beschikt momenteel over twaalf spelers voor komend seizoen, ga daar maar eens een promotiefinale mee afwerken.