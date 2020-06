Militieleider uit Darfoer die gezocht werd voor oorlogsmisdaden opgepakt door het Strafhof

Het hoofd van de Soedanese Janjaweed-milities, die al sinds 2007 gezocht werd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, is in handen van het Internationaal Strafhof. Dat meldt het Strafhof dinsdag. Militieleider Ali Kushayb werd opgepakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zal in Den Haag moeten terechtstaan.

Volgens het Hof gaf Kushayb zich “vrijwillig” over. De rechtbank in Den Haag bedankt de VN-missie in de CAR, Minusca, “voor hun steun en samenwerking tijdens de arrestatie”. Het communiqué van het Strafhof verduidelijkt niet of de militieleider zich al in Den Haag bevindt, of nog onderweg is.

De aanklacht tegen Kushayb bevat 50 punten, voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan tijdens het conflict in Darfoer in 2003 en 2004. Het gaat onder meer om moorden, verkrachtingen, plunderingen en martelingen. Sinds de start van dat conflict tussen het regime van oud-dictator Omar al-Bashir en plaatselijke rebellen zijn zeker 300.000 mensen omgekomen. Miljoenen anderen zijn op de vlucht geslagen.

Kushayb is een vertrouweling van Bashir, die ook gezocht wordt door het Strafhof. Hij werd kort na de staatsgreep van vorig jaar opgesloten in Khartoem.