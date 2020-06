Man wil niet naar gevangenis en springt voor ogen politie in kanaal

Veurne - In Veurne heeft de politie dinsdagmiddag een tijdje jacht gemaakt op een man die naar de gevangenis moest worden gebracht. Om uit de handen van de politie te blijven, sprong hij zelfs in het kanaal.

De 34-jarige man heeft al een tijdje een bevel tot gevangenneming lopen en de politie wist dat hij zich schuilhield in Veurne. Ze waren hem dan ook op het spoor. Dinsdag rond 16.30 kruisten de man en de politie elkaars pad ter hoogte van de Zuidburgweg. “Toen de politie en die man elkaar in het vizier hadden is hij meteen gevlucht”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Hij is voor de ogen van de politie vervolgens in het water gesprongen aan de achterkant van de oude Rijkswachterskazerne. Hij zwom daarbij de Vaart over naar de overkant, maar klom er niet meer uit. Daarna hebben wij onmiddellijk versterking opgeroepen van andere politieploegen. We vroegen ook de brandweer ter plaatse om met een boot en duikers in het water te gaan zoeken. Maar die man bleek zich schuil te hebben gehouden in het water en nog voor de komst van de duikers is hij dan toch op eigen initiatief uit het water gekomen. Daar werd hij dan gearresteerd.”

Droge kledij

Dat gebeurde ter hoogte van het OCMW woon-zorgcentrum Ter Linden. Daar stonden naast de politie en brandweer ook medische hulpverleners paraat om de man te verzorgen, maar hij bleek niet gewond. De man kon bij de politie nog droge kledij aantrekken, maar werd nadien onverbiddelijk overgebracht naar de gevangenis. Waarom hij gevangen moest worden genomen en welke straf hij nog openstaan heeft, is niet duidelijk.