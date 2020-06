Verspreiden mensen zonder symptomen het virus nu wel of niet? Viroloog Steven Van Gucht legt het uit

Mensen die positief testten op het coronavirus maar geen symptomen hebben, zouden het virus amper verspreiden. Dat zei epidemiologe Maria Van Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze namiddag op een persconferentie in Genève. Maar nog voor het goed en wel avond is, kwam de WHO hier op terug. “Een misverstand”, zo blijkt. Maar verspreiden mensen zonder symptomen het virus of niet? Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano legt het uit.