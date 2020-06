Europa zet zinnen op leiding van Wereldhandelsorganisatie

Een meerderheid van de 27 EU-lidstaten vindt dat Europa een gemeenschappelijke kandidaat naar voren moet schuiven om de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te worden. Dat heeft Phil Hogan, de Europese commissaris voor Handel, dinsdag gezegd na overleg met de lidstaten. De Ier sluit niet uit dat hij zelf zijn kandidatuur indient.

De WTO wordt momenteel nog geleid door de Braziliaan Roberto Azevedo. Vorige maand kondigde hij evenwel aan dat hij op 31 augustus opstapt, een jaar voor zijn mandaat officieel afloopt. Na de aankondiging barstte de strijd om zijn opvolging meteen in alle hevigheid los.

Gemeenschappelijke Europese kandidaat

Dinsdag pleegden de Europese ministers van Handel overleg. De opvolging van Azevedo was een van hun agendapunten. “Een meerderheid van de lidstaten heeft zich voorstander getoond van een gemeenschappelijke Europese kandidaat”, zei eurocommisaris Hogan achteraf. Maar de gesprekken zitten nog in een vroeg stadium, voegde hij toe.

Hogan sluit niet uit dat hij zelf zijn kandidatuur indient. “Ik denk dat er veel werk op de plank ligt om de organisatie te hervormen. (...) Wat mijn eigen kandidatuur betreft, zit ik nog in een verkennende fase. We zien wel hoe de lidstaten reageren als er de komende weken een beslissing moet worden genomen.”

Obstakels

Als de Europese Unie wil dat er een Europeaan benoemd wordt als directeur-generaal van de WTO, dan zal ze heel wat andere landen en blokken moeten overtuigen. Volgens Hogan is de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer alvast de mening toegedaan dat de topjob niet naar een kandidaat uit een ontwikkelingsland kan gaan.

Kandidaturen moeten ten laatste op 8 juli ingediend worden. De Mexicaan Jesus Seade Kuri, die ervaring heeft als adjunct-directeur-generaal bij de WTO, is de eerste die zich officieel aanmeldde. Intussen schoof Nigeria oud-minister van Financiën Ngozi Okonjo-Iweala naar voren. Het zou meteen de eerste vrouw worden aan de top van de in Genève gevestigde instelling.

Maar ook andere namen gaan over de tongen. Egypte zou met Hamid Mamdouh eveneens iemand nomineren die ervaring heeft binnen de WTO, de Brit Peter Mandelson kan dan weer bogen op een carrière als minister en als Europees handelscommissaris.

De Wereldhandelsorganisatie werd in 1995 opgericht en zou de internationale vrijhandel in goede banen moeten leiden. Maar omdat de organisatie bij consensus werkt, slaagt ze er niet in om haar rol als regelgever waar te maken. Bovendien liep de WTO-machine eind vorig jaar helemaal vast nadat haar hoogste orgaan, de Beroepsinstantie, buiten werking werd gesteld nadat de Verenigde Staten geweigerd hadden nieuwe leden te benoemen.