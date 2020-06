Het leverde een heerlijke foto op, maar Michy Batshuayi was wel kop van jut op training bij Chelsea

Niemand weet echt zeker waar Michy Batshuayi volgend seizoen speelt. Zal het nog bij Chelsea zijn of toch bij een andere club? ‘Batsman’ laat onder andere de geruchten over de komst van Timo Werner niet aan z’n hart komen en amuseert zich nog steeds enorm op training bij de Blues, zo maakte een hilarische foto van Chelsea duidelijk. Maar pas later kwam naar boven wat er vooraf gebeurd was. De Rode Duivel werd fijntjes door de benen gespeeld door niemand minder dan Olivier Giroud.