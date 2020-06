New Yorkse politieman moet zich voor rechtbank verantwoorden voor geweld op betoging

Voor het eerst wordt een New Yorkse politieagent voor het gerecht gedaagd omdat hij op een antiracismebetoging een vrouw tegen de grond geduwd en uitgescholden zou hebben. Hij wordt vervolgd wegens het toebrengen van verwondingen, intimidatie en het uiten van bedreigingen, zo vernam de krant The New York Times dinsdag in kringen van de speurders. Wanneer de agent voor de rechter verschijnt, is nog niet bekend.

Opnames met een smartphone toonden hoe de agent op 29 mei op een betoging in het New Yorks stadsdeel Brooklyn een vrouw hard op de grond gooide en voor “bitch” uitschold. Het proces tegen de politieman, die zich na het voorval zelf bij de speurders aangaf, wordt het eerste dat uit de protestbetogingen voortvloeit. De krant schrijft dat aan ongeveer 40 gelijkaardige zaken tegen politieagenten gewerkt wordt.

Op 25 mei stierf George Floyd in Minneapolis, nadat een blanke politieagent zijn knie bijna negen minuten lang op de nek van de Afro-Amerikaan had gedrukt. Honderdduizenden mensen manifesteerden daarop over de hele wereld tegen politiegeweld en racisme.