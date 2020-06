TUI schrapt zowat vierde van vluchten tijdens zomerseizoen, “paar honderdduizend klanten” getroffen

Touroperator TUI Belgium ziet zich genoodzaakt om te snoeien in zijn vluchtplan voor het hoogseizoen. Volgens een woordvoerder zijn “een paar honderdduizend” klanten getroffen.

Het gaat om het vluchtplan dat bij de start van de boekingen in november vorig jaar - dus nog voor de uitbraak van het coronavirus - werd opgesteld voor het zomerseizoen. Vorige week verschafte de Nationale Veiligheidsraad duidelijkheid over de opening van de binnengrenzen voor Europese landen vanaf 15 juni. “Pas na de bekendmaking kon TUI een realistisch vluchtplan opstellen voor het hoogseizoen en op basis daarvan Europese reizen garanderen”, zegt de touroperator.

Omdat drie belangrijke boekingsmaanden door de coronacrisis verloren gingen, zag TUI zich “in afwachting van de concrete vraag” naar eigen zeggen genoodzaakt om in het oorspronkelijke vluchtprogramma te snoeien. Volgens woordvoerder Piet Demeyere wordt zowat een vierde van alle vluchten van het zomerseizoen geschrapt en zijn “een paar honderdduizend” klanten getroffen.

TUI lichtte die klanten onlangs via e-mail in. Als ze binnen de vijf dagen reageren, kunnen ze hun reis omboeken naar dezelfde reis op een andere datum of vanaf een andere vertrekluchthaven tegen dezelfde prijs. De nieuwe vluchtdatum moet wel maximaal drie dagen eerder of later vallen dan de oorspronkelijke vertrekdatum. Reizigers die niet of te laat ingaan op dat aanbod, krijgen een voucher.

Volgens TUI brachten de eerste dagen na de aankondiging van de opheffing van het reisverbod “enige verwarring met zich mee” en kregen sommige klanten een andere regeling te horen. Zij kunnen rekenen op “een rechtzetting”.