Premier Wilmès: “Bijeenkomsten zoals die in Brussel kunnen nog altijd niet worden toegestaan”

Premier Sophie Wilmès heeft in een videoboodschap dinsdagavond gereageerd op de grote betogingen van afgelopen weekend in verschillende steden. Ze benadrukt in de boodschap dat zulke bijeenkomsten nog altijd niet worden toegestaan, omdat ze in strijd zijn met de regels die de Nationale Veiligheidsraad vorige week heeft vastgelegd. “Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen racisme en alle vormen van geweld een nobele en rechtvaardige zaak is, maar deze bijeenkomsten kunnen nog altijd niet worden toegestaan”, aldus de MR-premier. “Wat zondag gebeurde, mag zich op dit moment niet herhalen.”

De premier stelt in haar boodschap, twee dagen na de betogingen, vast dat op het Poelaertplein 10.000 mensen vredevol zijn samengekomen. “Ik verwijs dus niet naar de onaanvaardbare gewelddaden die daaruit zijn voortgevloeid”, zegt Wilmès nog. “Die moeten streng veroordeeld en vervolgd worden.”

Dinsdagvoormiddag zat de premier al samen met Brussels burgemeester Philippe Close (PS). In de gezamenlijke mededeling die na afloop werd verspreid, klonk het dat de Veiligheidsraad in de toekomst een perspectief zal bieden voor mensen die hun mening willen uiten, zodat de vrijheid van meningsuiting kan rijmen met de volksgezondheid en het beheer van de openbare orde. Wilmès herhaalde dat in haar videoboodschap.

Verder toonde ze begrip voor de burgers die door de beelden uit Brussel, Antwerpen en Luik zijn beginnen twijfelen aan het nut om inspanningen te blijven doen. Toch riep ze hen op niet op te geven. “We mogen niet opgeven”, zei de premier. “We kunnen niet opgeven. Het virus is er nog altijd.”

Zondagavond tweette Wilmès al dat ze betreurt dat bij de betogingen tegen politiegeweld en racisme geen alternatief is gevonden dat de “gezondheidsconsignes respecteert”.