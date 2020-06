Staatssecretaris Pascal Smet wil debat over standbeelden van Leopold II in Brussel

Brussel - Staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw Pascal Smet gaat de Brusselse regering vragen een debat te organiseren over de toekomst van de standbeelden van koning Leopold II in het Brussels Gewest. Als uit dat debat, met ook de Congolese gemeenschap in Brussel en wetenschappers, zou blijken dat die beelden moeten verdwijnen, is hij bereid om de nodige vergunningen daarvoor af te leveren.

Volgens Smet is er een debat over koning Leopold II nodig, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, de Black Lives Matters-beweging en de petitie die op korte tijd 60.000 handtekeningen verzamelde. Daarbij moet er ook geluisterd worden naar de Congolese gemeenschap in Brussel en wetenschappers. Hij wil de regering vragen om een werkgroep met experten aan te stellen, die zich over de kwestie moet buiten.

Indien uit het debat blijkt, dat de standbeelden uit het straatbeeld moeten verwijderd worden, is Smet als staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw bereid om de nodige vergunningen af te leveren. Er is immers niet enkel een vergunning nodig om een standbeeld te plaatsen, maar ook om dat nadien te verwijderen.

In het Brussels Gewest zijn er vijf verwijzingen naar de omstreden koning: de Leopold II-tunnel, drie bustes en het grote standbeeld aan het Troonplein. Over hun toekomst zijn er twee visies: de enen willen de beelden laten staan, met de nodige context en uitleg; de anderen willen dat de beelden verwijderd worden.

Ongeacht de uitkomst van het debat, vindt Pascal Smet dat er een ‘memoriaal voor de dekolonisatie’ moet komen in Brussel. Daarin kunnen de standbeelden verwerkt worden, voegt hij er nog aan toe.