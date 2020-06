Nieuw incident waarbij groep jongeren arrestatie probeert te verhinderen in Brussel

Brussel - In Brussel heeft opnieuw een incident plaatsgevonden waarbij een groep jongeren heeft geprobeerd een arrestatie te verhinderen. Dat meldt de krant La Dernière Heure, die de hand kon leggen op videobeelden van het incident. De politie slaagde er uiteindelijk in om de verdachte te arresteren, net als een van de jongeren die de arrestatie probeerde te verhinderen. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de feiten, zo meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het incident vond zondagavond kort voor middernacht plaats in Laken. Een jongeman op een scooter probeerde daar aan een controle te ontsnappen en werd door de politie achtervolgd. Ter hoogte van het Leopoldplein konden de agenten de jongeman tegenhouden maar toen ze hem op de grond hadden gewerkt om hem te boeien, dook een groep van een dertigtal jongeren op die de agenten begon uit te schelden en te bedreigen en de arrestatie probeerde te verhinderen. De politie kon de achtervolgde jongeman toch inrekenen, net als een van de andere jongeren, een minderjarige.

“Er is een opsporingsonderzoek geopend voor feiten van weerspannigheid en smaad”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “De minderjarige is ter beschikking gesteld van het parket en het onderzoek moet nu duidelijkheid scheppen over de exacte omstandigheden.”